İstanbul- İzmir Otoyolu arsa fiyatlarını artırdı

Tamamlandığında İzmir-İstanbul arasını 3.5 saate indirecek olan otoyol, geçtiği güzergahlarda arsa fiyatlarını uçurdu. Balıkesir, Manisa ve İzmir’deki gayrimenkul piyasasında ciddi hareketlenmeye yol açan otoyolun geçtiği araziler, kimi yerlerde 4 kata varan oranlarda değerlendi.

İzmir-İstanbul arasını 3.5 saate düşürecek olan otoyolun yüzde 70 oranında tamamlanmasının ardından bölgede emlak fiyatları da önemli oranda arttı.

2019'DA AÇILACAK

Özellikle otoyolun geçtiği Balıkesir, Manisa ve İzmir'deki gayrimenkul piyasasındaki hareketlilik göze çarparken Gebze'den başlayıp Osmangazi Köprüsü'nden Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa'yı takip ederek İzmir'e inen otoyolun geçtiği araziler, kimi yerlerde 4 katına varan oranlarda değerlendi. Yetkililer otoyolun 2019'da açılmasıyla birlikte Manisa ve İzmir civarındaki arazilerin daha da değer kazacağını söylüyor.

5 YILDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Balıkesir'de arazi fiyatlarında özellikle son 5 yılda yüzde 100'ün üzerinde artış olduğu belirtilirken, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda çalışmalarının sürdüğü Bornova viyadüğü ve Kemalpaşa Bağlantı Yolu bölgesindeki Pınarbaşı, Doğanlar ve Yunus Emre Mahallesi'nde gayrimenkul fiyatları yüzde 25 arttı.

ÖNEMLİ ARTIŞLAR YAŞANDI

Projenin tamamlanması sonrasında fiyatların daha da artması bekleniyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Manisa ayağının Şehzadeler, Soma, Kırkağaç ve Turgutlu ilçelerinin yakınlarından geçmesi nedeniyle bu bölgelerde de arsa ve arazi fiyatlarında önemli artışlar yaşandığı kaydedildi.

Soma-Kırkağaç bölgesinde tarla vasıflı arazilerin metrekare satış fiyatları son iki yılda ortalama 2 kat arttı.