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İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, İstanbul'un bazı sembol yapıları turuncu ışıkla aydınlatıldı.

AA | 26.11.2017 - 02:28..
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Birleşmiş Milletler'in (BM) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Kadına yönelik şiddete karşı birleşin" kampanyasını hayata geçirmesinin ardından dünyanın birçok yerinde sembol eserler 10 Aralık'a kadar turuncu renge bürünecek.

AA
İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

Etkinlik kapsamında İstanbul'da Galata Kulesi, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Bozdoğan Kemeri, Hidiv Kasrı, Beyazıt Kulesi gibi kültürel varlıkların yanı sıra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi yerler de turuncuya büründü.

AA
İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

AA
İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

AA
İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

AA
İstanbul kadınlar için turuncuya büründü

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