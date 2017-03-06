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İstanbul kentsel dönüşümle depreme karşı güçleniyor

1999 depreminden sonra riskli olduğu tespit edilen binalar, kentsel dönüşümle yenileniyor.

06.03.2017 - 14:30
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  2. Emlak

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Kaya, İstanbul'da 1999'daki depremden sonra riskli binaların belirlenmesi konusunda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İstanbul kentsel dönüşümle depreme karşı güçleniyor

775 MİLYON LİRALIK KİRA YARDIMI

Kentte yaklaşık 50 bin riskli bina tespit edildiğini ifade eden Kaya, "Bu 50 bin riskli binada 220 bin civarında konut ve 31 bin civarında da iş yeri var. Tabii bunlar bizim tespitlerimiz. Mevcutta bu sayının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da riskli olduğu için yıkılan bina sayısı yaklaşık olarak 19 bin ve bu da 88 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Halen yıkım çalışmaları devam eden birçok ilçede, birçok bina var. Bununla ilgili kira yardımı da devam ediyor. Yaklaşık olarak 775 milyon lira kira yardımında bulunmuş oluyoruz."

"VATANDAŞA DA GÖREV DÜŞÜYOR"

Kaya, binaların depreme karşı güçlendirilmesi ve hasar tespit çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi. Vatandaşların özellikle kendi binasının tespitini yaptırmasının önemini vurgulayan Kaya, "Bu konuda laboratuvarlar var. Laboratuvarlarımızda binaların riskli olup olmadığına ilişkin tespitler yapılmaktadır. Herkes kendi binasının tespitini yaptırırsa bizim için çok daha önemli bir iş yapmış olacaklar. Çünkü devlet olarak bizim tüm binalara girip, bina bina tespit yapmamız çok zor. Riskli binalarda oturmayalım. Bizim için can güvenliğimizden daha önemlisi yok. İstanbul halkına sesleniyorum; herkes kendi binasının tespitini yaptırsın ve bize düşen görev de varsa buyursunlar gelsinler yardımcı olalım."

İstanbul kentsel dönüşümle depreme karşı güçleniyor

"VATANDAŞLARA HAYIRLI OLSUN DİYELİM"

Kentsel dönüşümle ilgili yeni yönetmeliğin geçen günlerde yürürlüğe girdiğini anımsatan Kaya, "Vatandaşın binasını daha rahat yapabilmesi için devletten alacağı krediler ve faiz destekleriyle ilgili bir yönetmelik. Vatandaşlara bu anlamda hayırlı olsun diyelim." dedi.

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