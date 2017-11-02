İstanbul konut ve kira harcamalarında ilk sırada

TÜİK, 2016 yılı hanehalkı tüketim harcaması (Bölgesel) verilerini açıkladı. Toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira harcamaları oluşturdu.

EN YÜKSEK PAY TR1 BÖLGESİNİN

2016 yılı hanehalkı bütçe araştırmasının 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi oldu.

EN DÜŞÜK PAY DOĞU KARADENİZ'İN

En düşük payı ayıran bölge yüzde 21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. Ulaştırma harcamalarının en yüksek payı ise yüzde 19,9 oranıyla TR6 Akdeniz Bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 15,4 ile TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.