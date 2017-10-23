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Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

Sarıyer'e bağlı Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları start alacak.

23.10.2017 - 13:00
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Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçük Armutlu'da yer alan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 140 hektarlık alan için kentsel dönüşüm kararı aldı.

Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

GÖÇ ALAN BİR YER

Tarihi 1950'li yıllara dayanan Küçük Armutlu'ya Sivas, Rize ve Tokat'tan göç edenler çok oldu. Burada ulaşımın gelişmesiyle de göç daha fazla arttı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak gecekonduların yüzde 21'i 1980'lerden önce, yüzde 79'u ise 1980'li yıllardan sonra inşa edildi.

Küçük Armutlu'da kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

Hazırlanan yeni planda kentsel donatı alanları yüzde 1,35’den yüzde 8,18’e, açık ve yeşil alanlar ise yüzde 0,8’den 24,87’lik alana çıkarıldı.

Planda ayrıca 8 eğitim alanı, 1 sağlık tesisi, 3 ibadet yeri, 2 sosyal kültürel tesis alanı ve teknik altyapı alanına yer verildi.

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