İstanbul Kumkapı'da yangın

Çifte Gelinler Caddesi'nde bulunan 6 katlı otelin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle bazı otel çalışanları ile müşteriler üst katlarda mahsur kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdiven yardımıyla tahliye etti. Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erlerine buradaki ambulansta ilk müdahale yapıldı.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. İtfaiye ekipleri, içeride kimsenin olup olmadığına ilişkin inceleme yapıyor. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.