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İstanbul maviye büründü

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle İstanbul'un simge yapıları, mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İHA | 02.04.2018 - 23:25..
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Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan’ın "Otizm Farkındalık Günü" ilan edilmesi nedeniyle "Otizme Mavi Işık Yak" etkinlikleri kapsamında bu akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul maviye büründü

İstanbul maviye büründü VİDEO

OTİZM İÇİN FARKINDALIK PROJESİ

Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Otizmin rengi olarak mavi kullanılarak bir farkındalık projesi başlatıldı. Bu akşam bütün dünyada uygulanan mavi ışık kampanyası Türkiye’de de gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz Köprüsü, Galata Kulesi ile Beyazıt Saat Kulesi, saat 20.00’den itibaren mavi ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul maviye büründü

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