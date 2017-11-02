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İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

14 ilde, hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı.

02.11.2017 - 09:16
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İstanbul merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

60 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki bazı yazışmaların çözümlenmesi üzerine 60 kişi hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 14 ilde yürütülen operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

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