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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

23.03.2017 - 07:41
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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişteki Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten çıkarılan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu 60 emniyet personelinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

60 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Osmaniye, Uşak ve Yozgat'ta 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerin, evlerdeki aramaları sürüyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve evlerdeki aramalarda bazı örgütsel dokümanların ele geçirildiği bildirildi.

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