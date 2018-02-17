İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

Şırnak Beytüşşebap Ilıcak Köyü yakınlarındaki Zümrüt Kaplıcası soğuk havaya rağmen misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Roma'nın Udinese maçı için çıkardığı kitapçığın kapağında Cengiz Ünder yer alıyor. İtalyanlar, "Anneciğim Türkler" yazarak Udinese'ye gönderme yaptı.

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Amerika’yı karanlığa gömen gün

Tarih boyunca yaşanan en yaygın ve uzun süreli elektrik kesintisi, 50 milyon insanı mahsur bırakarak 29 saatlik bir rekorla Amerika’yı karanlığa boğdu.