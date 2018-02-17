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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 43 kişiden 13'ü yakalandı.

AA | 17.02.2018 - 15:51..
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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 43 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

13 ZANLI GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ByLock yazışmaları çözümlenen 43 şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında, adreslerdeki aramaların devam ettiği, diğer 30 şüphelinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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