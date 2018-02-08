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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiden 13'ü gözaltındı.

İHA | 08.02.2018 - 19:09..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Isparta ve Muş illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık sektöründeki yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

ARALARINDA DOKTOR VE HEMŞİRELER DE VAR

Örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullananlara yönelik eş zamanlı operasyonda, mesaj içerikleri çözümlenen 23 kişiden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında doktor, hemşire, uzman hekimlerin de yer aldığı zanlılardan firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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