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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile, Fetullah Gülen'in kitaplarını yayınlayan yayınevinin çalışanı olan 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

DHA | 07.03.2018 - 10:00..
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

19 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Firari 19 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin bankalardan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdıkları da tespit edildi.

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