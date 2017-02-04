İstanbul merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 177 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Ocak'ta 49 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 177 şüpheliden 60'ının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

4'Ü SERBEST

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken 24'ü adli kontrollü olarak, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında farklı illerde yakalanan 50 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer 58 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı ise 91'e yükseldi. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanan 24 kişi ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen 12 şüpheli de serbest bırakıldı.

OPERASYON

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 49 ilde 325 adrese düzenlenen operasyonda, 187'si emniyet personeli, 48'i "ağabey" ve "abla" olduğu belirtilen 235 şüpheliden 177'si gözaltına almıştı.

Zanlılardan daha önce adliyeye sevk edilen 67 şüpheliden 59'u tutuklanırken 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.