İstanbul merkezli 5 ilde mafya operasyonu

İki grubun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında örgüt üyeleri takibe alındı.

5 İLE OPERASYON

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.





2 ŞİRKETİN LİDERİNE YAKALAMA KARARI

Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45’i adliyeye sevk edildi. Sarallar grubu lideri Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

9 Ağustos 2016’da Eyüp Göktürk’te Abbas Ata’nın (36) öldürülmesi olayının da Şahinler gurubu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

ABBAS ATA'NIN VURULMA ANI KAMERADA

Ata’nın vurulma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde sokakta yürüyen Abbas Ata, araçtan inen bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü.

