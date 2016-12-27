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İstanbul merkezli 5 ilde mafya operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde Şahinler ve Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.12.2016 - 12:44
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İki grubun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında örgüt üyeleri takibe alındı.

5 İLE OPERASYON

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde mafya operasyonu

2 ŞİRKETİN LİDERİNE YAKALAMA KARARI

Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45’i adliyeye sevk edildi. Sarallar grubu lideri Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.

FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR ORTAYA ÇIKTI

9 Ağustos 2016’da Eyüp Göktürk’te Abbas Ata’nın (36) öldürülmesi olayının da Şahinler gurubu tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 5 ilde mafya operasyonu

ABBAS ATA'NIN VURULMA ANI KAMERADA

Ata’nın vurulma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde sokakta yürüyen Abbas Ata, araçtan inen bir saldırgan tarafından vurularak öldürülmüştü.

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