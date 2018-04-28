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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 103 gözaltı kararı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 103 kişiden 63'ü gözaltına alındı.

DHA | 28.04.2018 - 09:23..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock yazışmalarının çözümlenen içerikleriyle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda örgütün izdivaç abi ve ablalarının yönlendirmesiyle evlilikleri sağlanan 103 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli Bursa, Ankara, İzmir, Muş, Kahramanmaraş, Çorum, Kocaeli, Zonguldak, Mersin, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Bilecik, Şanlıurfa, Erzincan, Bayburt, Afyonkarahisar, Niğde, Malatya, Adana, Şırnak, Yozgat, Van, Sivas, Aydın, Kırşehir, Kayseri, Kars, Yalova, Osmaniye, Ordu, Gaziantep, Bitlis, Gümüşhane illeri olmak üzere toplam 36 ilde sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

63 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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