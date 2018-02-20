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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 170 gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli operasyonda, mahrem imamlarla iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiden 22'si yakalandı.

AA | 20.02.2018 - 09:08..
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 170 gözaltı kararı

İstanbul merkezli FETÖ'ye yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

22 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı.

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