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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 08:35..
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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, TSK'ya sızdığı belirlenen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

150'Sİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 300 şüpheliden 150'si gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde yürütülecek.

Ayıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da bulunuyor.

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