İstanbul merkezli terör operasyonu: 26 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN EDİYORLARDI

Bu kapsamda, çatışma bölgelerine gitmek üzere Türkiye'ye gelen ve örgütün temin ettiği hücre evlerinde geçici olarak konakladığı değerlendirilen kişiler ile terör örgütüne lojistik destek, eleman temini ve örgüt propagandası şeklinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

51 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli olmak üzere 20 ilçe ve 4 ilde toplam 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 26 kişiyi gözaltına alırken, 133 kişiyi ise sınır dışı işlemleri için polis merkezi amirliklerine teslim etti.

Operasyon kapsamında arama yapılan yerlerde, çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman, 1 adet tabanca ve 2 adet el telsizi ele geçirildiği bildirildi.