İstanbul merkezli terör operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, eylem ve basın açıklamalarına katıldıkları, kırsaldaki kamplarda örgüt üyelerine eğitim verdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 43 zanlıyı gözaltına aldı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇTİ
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.