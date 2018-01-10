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İstanbul merkezli terör operasyonu: 43 gözaltı

Terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyette bulundukları ve kırsaldaki kamplarda eğitim verdikleri öne sürülen 43 kişi gözaltına alındı.

AA | 10.01.2018 - 19:36..
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, eylem ve basın açıklamalarına katıldıkları, kırsaldaki kamplarda örgüt üyelerine eğitim verdikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 43 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul merkezli terör operasyonu: 43 gözaltı

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇTİ

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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