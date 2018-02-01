İstanbul merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı'nı, sosyal medya üzerinden provoke ettikleri, kışkırttıkları, devletin birliği ve bütünlüğüne karşı halkı kin ve tahrike yönelttikleri ve terör örgütü MLKP propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'u yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü, diğer 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.