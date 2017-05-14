'Anne Eli Değerse' adlı projeyle metro istasyonundan başlayarak metrodaki sefer yapan vagonlara araçlara kadar süslemeler yapıldı. Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya'nın oynadığı anne karakteri, sefer yapan trende ve istasyonlarda mini skeçlerle Anneler Günü sıradışı bir etkinliğe dönüştürüldü.

Vatman koltuğuna oturan tiyatro oyuncusu Esin Karakaya, çocukların da bulunduğu metro yolcularına anons yaparak uyarılarda bulundu.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN TELEFONA SARILDI

Metroda annelerimizden her gün duyduğumuz sözlerinin yer aldığı afişler, metroyu kullanan vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı. Anneler Günü için yapılan etkinliği beğenen yolcular, İBB Metro İstanbul, yetkililerine teşekkür etti. Yolcular cep telefonlarıyla metrodaki o anları hatıra olarak kaydetti.

İstanbul metrosuna anne eli değdi VİDEO

"BÜYÜK AİLE TABLOSU UNUTULMAMALI"

İBB Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, ise cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu belirtti. Kutlu, çekirdek aile olgusunun yerine büyük annelerinde içinde olduğu büyük ailelerin gençler için gelecek için çok değerli olduğunu söyledi. Kutlu, eski geleneklerimizde olduğu gibi büyük aile tablosunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Metro'ya anne eli değdi - FOTO GALERİ