İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu Atatürk Havalimanı, Esenler ve Güngören'de üç ayrı operasyon yaptı. Operasyona narkotik dedektör köpeği Maya'da destek verdi.

17 KİLO ESRAR, 8 KİLO SKANK

Yapılan operasyonlarda toplam 392 bin 759 tane uyuşturucu hap, 17 kilo 205 gram esrar, 8 kilo 100 gram skunk, 500 gram bonzai ve 375 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 tabanca ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

tPiyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar sonucunda emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4 yabancı uyruklunun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

PROTEİN TOZLARI İÇİNDE UYUŞTURUCU

Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda Suudi Arabistan'a gönderilen protein tozlarının içinde 366 bin captagon hap ele geçirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri protein tozlarını bir poşete boşaltarak kutularda bulunan poşetlerde bulunan uyuşturucu hapları ele geçirmesi görüntülere yansıdı.