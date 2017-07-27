taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.206
USD
3,5291
EURO
4,1534
ALTIN
143,46
PETR
50,8500

İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı 3 operasyonda 6 milyon liralık uyuşturucu ele geçirdi.

27.07.2017 - 08:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu Atatürk Havalimanı, Esenler ve Güngören'de üç ayrı operasyon yaptı. Operasyona narkotik dedektör köpeği Maya'da destek verdi.

17 KİLO ESRAR, 8 KİLO SKANK

Yapılan operasyonlarda toplam 392 bin 759 tane uyuşturucu hap, 17 kilo 205 gram esrar, 8 kilo 100 gram skunk, 500 gram bonzai ve 375 gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 6 tabanca ele geçirilirken, 4'ü yabancı uyruklu toplam 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

5 KİŞİ TUTUKLANDI

tPiyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar sonucunda emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4 yabancı uyruklunun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

PROTEİN TOZLARI İÇİNDE UYUŞTURUCU

Atatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda Suudi Arabistan'a gönderilen protein tozlarının içinde 366 bin captagon hap ele geçirilmesi polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekipleri protein tozlarını bir poşete boşaltarak kutularda bulunan poşetlerde bulunan uyuşturucu hapları ele geçirmesi görüntülere yansıdı.

İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da milyon liralık uyuşturucu operasyonu

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da yoğun sisli sabah
İstanbul'da sabaha karşı Boğaz'da ve bazı bölgelerde sis etkili oldu.
Kadıköy'de kaza: 1 ölü 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Konya'da ticari araç sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu
hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpması nedeniyle 40 kadar koyun telef oldu.
Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da
Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, Büyük İstanbul Tüneli'nin zemin etüdü için bir ay Boğaz’da inceleme yapacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

Fatih Terim'le gelen Futbol Direktörlüğü makamı da kalktı

55
FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

FETÖ ele başının ağzından 38 yıl önce 15 Temmuz anlatısı

57
CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

CHP'den TBMM'yi terk etmeme eylemi

45
Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

Fugro Scout 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli için Boğaz’da

16
Ordu Emniyet Müdürü Çelik görevden alınmayı istedi

Ordu Emniyet Müdürü Çelik görevden alınmayı istedi

32
Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu

Merve Kavakçı Kuala Lumpur büyükelçisi oldu

51
Trump'ın Cumhuriyetçileri Obamacare'a karşı yine fire verdi

Trump'ın Cumhuriyetçileri Obamacare'a karşı yine fire verdi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM