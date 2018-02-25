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İstanbul Modern taşınacak

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, yeni binasına taşınana kadar geçici bir yere geçecek.

AA | 25.02.2018 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Projeler

Beyoğlu'ndaki eski Union Française binasına taşınacak olan İstanbul Modern, Karaköy'de 18 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

18 MART'A KADAR ZİYARETE AÇIK

14 yıldır süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, eğitim ve sosyal programları, kütüphane, sinema, restoran ve mağazasıyla Karaköy’deki 4 numaralı Antrepo’da faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in ziyarete kapanış tarihi 18 Mart Pazar günü olarak belirlendi.

Bugüne kadar 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan müzenin ziyaretçilere kapanışının ardından taşınma süreci başlayacak.

İstanbul Modern taşınacak

GEÇİCİ MEKAN BEYOĞLU OLACAK

İstanbul Modern'in bir süreliğine taşınacağı Beyoğlu'ndaki geçici mekan da belirlendi. Meşrutiyet Caddesi'ndeki eski Union Française binası, İstanbul Modern'in tüm faaliyetlerini yeni müze tamamlanana kadar eksiksiz olarak sürdürebileceği bir biçimde hazırlanıyor.

GALATAPORT PROJESİ KAPSAMINDA YAPILACAK

Galataport Projesi kapsamında inşa edilerek dünya standartlarında bir tasarımla 36 ayda tamamlanması planlanan İstanbul Modern’in yeni binası, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak.

İstanbul Modern taşınacak

7 MİLYONUN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLADI

İstanbul Modern, kuruluşundan bu yana 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlarken, sunduğu ücretsiz eğitim programlarıyla da 750 bini aşkın çocuk ve genci sanatla buluşturdu.

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