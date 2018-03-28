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İstanbul Modern'de taşınma başladı

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, geçici olarak faaliyet göstereceği Beyoğlu'ndaki eski Union Francaise binasına taşınmaya başladı.

AA | 28.03.2018 - 14:01..
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Yaklaşık 14 yıldır Karaköy'deki 4 numaralı Antrepo'da faaliyetlerini sürdüren ve son ziyaretçilerini geçen hafta ağırlayan Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in parçaları tek tek toplanıyor.

Müzede yer alan süreli ve sürekli sergi salonları, fotoğraf galerisi, kütüphane, mağazalar ve sinema salonunun taşınması, profesyonel bir ekip tarafından detaylı çalışmalarla yapılıyor.

İstanbul Modern'de taşınma başladı

SANATÇI VE ZAMANI

Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Semiha Berksoy, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ara Güler, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Georg Baselitz, Hermann Nitsch, Tony Cragg ve Balkan Naci İslimyeli gibi farklı coğrafyalardan 109 sanatçının, Sanatçı ve Zamanı adlı koleksiyon sergisinde bulunan 193 eseri de taşınan parçalar arasında yer alıyor.

İstanbul Modern'de taşınma başladı

Eğitim ve sosyal programlar da sunan İstanbul Modern'in taşınma işleminin Nisan ayının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

11 Aralık 2004'te 8 bin metrekare üzerine kurulan ve bugüne kadar 7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan müze, tüm faaliyetlerini bir süreliğine Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'ndeki eski Union Francaise binasında sürdürecek.

36 AYDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Alexandre Vallaury tarafından 1896'da inşa edilen Union Francaise binası, İstanbul Modern'in geçici mekanı olarak Mayıs ayı içinde ziyarete açılacak.

Mimarlık dünyasının en prestijli ödülü kabul edilen Pritzker alan ve dünyaca ünlü binalara imza atan Renzo Piano'nun tasarlayacağı İstanbul Modern'in yeni binasının ise Galataport sahası içerisinde inşa edilerek dünya standartlarında bir tasarımla 36 ayda tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Modern'de taşınma başladı

İstanbul Modern'de, sanatçı ve akademisyenlerin sunduğu seminerler ile çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özel atölye çalışmaları da bulunuyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM PROGRAMLARI

Sunduğu ücretsiz eğitim programlarıyla da 750 bini aşkın çocuk ve genci sanatla buluşturan İstanbul Modern'de bugüne kadar 53 süreli sergide 765 sanatçı, 6 koleksiyon sergisinde 256 sanatçı, 35 fotoğraf sergisinde 380 sanatçı, 13 video sergisinde ise 46 sanatçının bir çok farklı çalışması ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İstanbul Modern'de taşınma başladı

Modern ve çağdaş sanat yapıtlarını, fotoğraf, tasarım, mimari, yeni medya ve sinema alanındaki üretimleri koleksiyonunda toplayan, koruyan, sergileyen ve belgeleyen İstanbul Modern, 9'u süreli koleksiyon, 8'i fotoğraf sergisi olmak üzere 17 yurt dışı sergisini de sanatseverlerle buluşturdu.

İstanbul Modern'de taşınma başladı

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