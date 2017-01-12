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İstanbul Müftülüğü'nü Hasan Kamil Yılmaz devraldı

Mehmet Görmez'in de katıldığı törende İstanbul Müftülüğü'nde devir teslim oldu.

12.01.2017 - 15:59
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Hasan Kamil Yılmaz

Prof. Dr. Rahmi Yaran, İstanbul Müftülüğü görevini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in de katılımıyla yapılan törenle Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devretti.

CÜBBESİNİ GÖRMEZ GİYDİRDİ

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törene, Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş, çeşitli ilçelerin müftüleri, çok sayıda üniversiteden ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri ve din görevlisi katıldı. Tören Fatih Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiokumasıyla başlarken protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende Prof. Dr. Rahmi Yaran İstanbul Müftülüğü görevini Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devrederken Yılmaz’a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez giydirdi. Ardından Görmez, hizmetlerinden dolayı görevini devreden Prof. Dr. Rahmi Yaran’a plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

İstanbul Müftülüğü'nü Hasan Kamil Yılmaz devraldı

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