İstanbul Muson sıcak hava dalgasının etkisinde

Meteoroloji günler öncesinden sıcaklık ve nem uyarısında bulunmuştu. Basra Körfezi üzerinden gelen 'Muson sıcak hava dalgası' İstanbul'a giriş yaptı. Önümüzdeki hafta boyunca şehri etkileyecek.

"YAPIŞ YAPIŞ BİR GECE BİZİ BEKLİYOR"

An itibariyle hissedilen sıcaklık 39 dereceyi buldu. Nem oranı ise yüzde 66'ya ulaştı. Akşam saatlerinde ise nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Sahaya inen CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk de, "Yapış yapış bir gece bizi bekliyor" diyerek İstanbul'da yaşayanları uyardı.

Fulya Öztürk: Yapış yapış bir gece bizi bekliyor VİDEO