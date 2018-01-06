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İstanbul Nakliyeciler Sitesi'nde yıkım başladı

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

DHA | 06.01.2018 - 06:04..
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Zeytinburnu'nda, Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılacağı iddiasıyla site girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatıp eylem yapan gruba polis müdahale etti.

Sitede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve işçiler, özel bir şirkete birkaç yıl önce satılan sitenin yeni bir yer yapılmadan bu sabah yıkılacağını öne sürerek eylem başlattı.

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'nde yıkım başladı

GÖSTERİ YAPAN GRUP LASTİK YAKTI

İzinsiz gösteri yapan grup, 7 blokta 254 iş yeri bulunan ve bini aşkın kişinin çalıştığı sitenin girişini tır, kamyonet ve dorselerle kapatarak bazı noktalarda lastik yaktı.

Zaman zaman slogan atan bu kişiler, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almadı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda özel tim ile toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve zırhlı araçlar sevk edildi.

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'nde yıkım başladı

ESNAF VE ÖZEL TİM ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Polis, girişi kapatılarak yaklaşık 6 saattir eyleme devam edilen siteye yan taraftaki İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü bahçesinden zırhlı kepçe ve TOMA'larla girdi. Ekipleri görünce giriş noktasına gelen bazı göstericiler araçların geçişini engelledi.

Uyarılara rağmen dağılmayan grup ile özel timler arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada biber gazı ile müdahale edilen eylemcilerden bazılarının gözaltına alındığı görüldü.

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'nde yıkım başladı

ESNAF İLE ANLAŞMA YAPILDI

Çok sayıda polis, müdahalenin ardından siteye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlilerinin yanı sıra iş makineleriyle ekipler de olay yerine geldi.

İstanbul Nakliyeciler Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları için esnaf ile yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.

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