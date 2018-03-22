İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı

Bülent Tüfenkci, Oyuncakçılar Derneği ile Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri AŞ iş birliğiyle Beylikdüzü Tüyap'ta gerçekleştirilen İstanbul Oyuncak Fuarı'nın açılışına katıldı.

OYUNCAK İHRACATI ARTTI

Burada konuşan Tüfenkci, 2016'da küresel oyuncak dış ticaret hacminin 148,6 milyar dolar civarında gerçekleştiğini kaydederek, aynı yıl küresel oyuncak ihracatının 2015'e göre yüzde 3 arttığını söyledi.

Türkiye'nin dünya oyuncak ihracatı sıralamasında 43'üncü, ithalat sıralamasında ise 21'inci sırada olduğunu dile getiren Tüfenkci, bunu tersine döndürmeleri, ihracatı üst sıralara taşımaları gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncağın tasarımından üretimine kadar geçen süreçlerde neler yapılabileceğini oturup konuşmaları gerektiğini kaydederek, "Bizim bu süreçlerde neler yapabileceğimizi hep beraber konuşmamız lazım. Çok yakında başbakanımız oyuncak sektörüne bir müjdeyi verecek." diye konuştu.

Türkiye'nin genç nüfusu ve ekonomik alanda geldiği nokta itibariyle oyuncak sektöründe geleceği olan bir ülke olduğunu aktaran Tüfenkci, bu nedenle oyuncak sektöründeki aktörlerin yerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

Tüfenkci, oyuncak ithalatında kaliteye, çocukların gelişimine katkı sunulmasına önem verilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye nüfusunun yüzde 23,5'inin çocuk olarak tanımlanan 0-14 yaş grubunda olduğunu bildirdi