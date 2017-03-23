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İstanbul Photo Awards 2017 jürisi çalışmalarını tamamladı

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması için hazırlıklar tamamlandı..

23.03.2017 - 15:52
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Anadolu Ajansı (AA) tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2017" jürisi, kazananları belirlemek için Kapadokya’daki çalışmalarını tamamlandı.

Fotoğrafçılık alanında dünyaca ünlü isimlerden oluşan jüri üyelerinin üç gün süren çalışmalarının ardından kazananlar belli oldu. Jüri, ön elemeyi geçen fotoğraflardan sekiz kategoride ilk üç sırada yer alan isimleri seçti. Kazananlar 25 Mart'ta duyurulacak.

İstanbul Photo Awards 2017 jürisi çalışmalarını tamamladı

JÜRİ ÜYELERİ KAPADOKYA'YI GEZDİ

Kapadokya gezisi ve yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paris Match dergisinin Dijital Yayın Yönetmeni Marion Mertens, "Burada olmak ve tüm bu harika fotoğrafları incelemek muhteşem. Jürinin de çok farklı olduğunu düşünüyorum çünkü Rusya, Paris, Türkiye ve Avustralya gibi değişik ülkelerden birçok foto muhabiri ve editör burada bir araya geldi." diye konuştu.

Yarışmaya katılan fotoğrafların kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade eden Mertens, gelecek yıl yarışmada daha fazla fotoğrafın yer almasını ümit ettiklerini söyledi.

İstanbul Photo Awards 2017 jürisi çalışmalarını tamamladı

İstanbul Photo Awards 2017 jürisi çalışmalarını tamamladı

İstanbul Photo Awards 2017 jürisi çalışmalarını tamamladı

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