İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet verdiği Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2, 3 plajları yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor. İBB ayrıca 38 plajda cankurtaran hizmeti verecek.

CAN KURTARAN DRONE'LAR GÖREVDE

İnsansız hava aracı 'drone'lu can kurtarma hizmetine başladı. Üzerinde 3 can simidi taşıyan dronelar, boğulma tehlikesi yaşayan kişinin yeri tespit edilip can simitleri bırakılıyor. İBB, drone eğitimi alan personeli, kalabalık plajlarda görevlendiriyor.

GEÇEN YIL 4 BİN 740 KİŞİYİ KURTARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan tüm plajlarda güvenlik ve cankurtaran personeliyle gerekli tedbirleri alıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul’da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor. İBB ekipleri plajlarda; 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalışıyor. Cankurtaran ekipleri, geçen yıl 4 bin 740 vatandaşın, 2005 yılından bu yana ise toplam 46 bin 561 vatandaşın kurtarılmasını sağladı.

İstanbul plajlarında drone ile can kurtarma devri VİDEO

SEZON 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR

İstanbulluların denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar, 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor. Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak. Plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenlenecek. Soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

3 PLAJ ÜCRETSİZ

İstanbul’da 2018 yılında hizmet verilecek plajlar ve genel özellikleri şöyle;

Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için ise 11 TL (şezlong + şemsiye).

Caddebostan- 1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600 şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3 cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için 11 TL (şezlong + şemsiye).

Caddebostan-2: 300 metrelik plajda; 500 şezlong, 300 şemsiye, 16 soyunma kabini, 8 duş, WC, cankurtaran mobosu, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule ve 2 büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Caddebostan-3: 250 metrelik plajda; 100 şezlong, 100 şemsiye, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule, 4 soyunma kabini, 4 duş, WC ve büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.