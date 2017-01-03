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İstanbul polisi asayiş uygulamalarını arttırdı

Yılbaşı gecesi Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından İstanbul polisi asayiş uygulamalarına ağırlık verdi..

DHA | 03.01.2017 - 14:52
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Polis, bir çok ilçede farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı. Daha çok halkın yoğun kullandığı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli gördükleri şahısları tek tek kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirdi.

MEYDANLAR, DURAKLAR DA ŞÜPHELİLER TEK TEK ARANDI

Vatandaşların sıklıkla kullandığı meydanlar, otobüs durakları, metrobüs ve metro girişlerinde uygulamalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli gördükleri şahısları incelerken, çantaları da didik didik aradı. Anadolu yakasında bir çok ilçede uygulama yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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