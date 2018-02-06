İstanbul polisinden Bitcoin dolandırıcısına baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Türkiye’de son dönemlerin gözde yatırım aracı Bitcoin ticareti yapan 4 büyük firmadan birinin, para yatırılmadan ‘yatırılmış’ gibi gösterilerek açılan hayali hesaplar üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ÇALIŞTIĞI FİRMADAN 1 MİLYON 500 BİN LİRA VURGUN YAPTI

Artan şikayet üzerine savcılık talimatı ile harekete geçen polis, söz konusu soruşturma kapsamında, firma çalışanı A.D.’nin mesai arkadaşlarının sistem şifrelerini hileli yöntemlerle elde ettiğini ve bu hesaplar üzerinden 2 kişiyi 1 milyon 500 bin lira teminat yatırmadan ‘yatırmış’ gibi göstererek üye yaptığını tespit etti.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

A.D.’nin daha sonra, dikkat çekmemek için çalıştığı şirketten bağımsız bilgisayarlardan girdiği iki hesapta kısa süreli ‘alım’ ve ‘satım’ yaptıktan sonra bir miktar zarar etmiş göstererek hesaplara 1 milyon 300 bin yatırdığı ve şüphelilere paraları çektirdiği belirlendi.

Siber polisi, yapılan tespitlerin ardından 4 Şubat Pazar günü düzenlenen operasyonda, firma çalışanı A.D.’nin de içinde olduğu Bitcoin dolandırıcısı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

EVİNDE 680 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Firma çalışanının adresinde yapılan aramada, 680 bin lira para ele geçirildi. Aynı operasyonda şüpheli A.D’nin, başka bir arkadaşının üzerine aldığı ve plakasını oğlunun adıyla çıkarttığı öğrenilen 500 bin lira değerindeki lüks cipe de el konuldu.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan firma çalışanı A.D. tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında yakalanan diğer iki şüphelinin ise ‘adli kontrol’ hükümlerince serbest kaldığı öğrenildi.