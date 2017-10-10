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İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu sayısı eylülde yüzde 8 artarken 9 aylık rakam ise 23,4 milyona ulaştı.

10.10.2017 - 11:29
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İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, eylül ayında 2 milyon 945 bin 484 yolcuya ev sahipliği yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı

YÜZDE 8'LİK ARTIŞ

Eylül ayındaki yolcu artışı geçen yıla göre yüzde 8 oldu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise toplam yolcu sayısı 23 milyon 442 bin 348 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde yolcu artış oranı geçen yılın 9 ayına oranla yüzde 4 arttı.

Geçen yıl eylül ayında yolcu sayısı 2 milyon 729 bin 993 olurken, 9 aydaki toplam yolcu sayısı ise 22 milyon 540 bin 622 olarak gerçekleşmişti. Öte yandan dış hat yolcu sayısı yılın 9 ayında 7,8 milyon oldu, artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşti. İç hat yolcu sayısı ise yine aynı dönemde 15,6 milyon olarak gerçekleşti. İç hat yolcusundaki artış oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı yüzde 8 arttı

YOLCU YOĞUNLUĞU EYLÜL AYINDA DA DEVAM ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, yaz aylarında yaşanan yolcu yoğunluğunun eylül ayında da devam ettiğini belirtti.

Tatil döneminin okulların açılmasına kadar sürdüğünü, eylül ayındaki yolcu artışında bunun etkin rol oynadığını dile getiren Göral, "Eylül ayında yolcu sayımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artırdık. Hedefimiz yılın son çeyreğinde de yolcu sayımızı artırarak yıl sonu hedeflerimize başarıyla ulaşmaktır. Bizi tercih eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz."

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