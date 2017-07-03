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İstanbul Sancaktepe'de silahlı çatışma

Sancaktepe'de sigara taşıyan aracı soyma teşebbüsünde bulunan 5 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı.

03.07.2017 - 10:58
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İstanbul Sancaktepe'de silahlı çatışma

Çatışma çıktı. 4 soyguncu yaralı olarak yakalandı

Detaylar gelecek..

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