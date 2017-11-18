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İstanbul Savcılığı, Bharara hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'deki bilgileri kullandığı için Bharara ile Savcı Joon H. Kim hakkında soruşturma başlattı.

18.11.2017 - 18:57
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bharar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gerek yazılı görsel basından gerek internet üzerinden edinilen bilgilerde, ABD'nin Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen önceki birtakım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine inceleme ve araştırmanın yapıldığı belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

"Avukat Cathy Fleming'in Newyork Güney Bölge Mahkemesi'nde vermiş olduğu 30 Ekim 2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşılacağı üzere, 'Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin, çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu'nu beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek, ifadede bahsi geçen verilerin kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır.

ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Adalet Bakanlığı'na yazılan 17 Kasım 2017 tarihli adli yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştur. Bu kapsamda, uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Newyork Güney Bölgesi eski Savcısı Preet Bharara, Savcı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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