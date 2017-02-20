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İstanbul-Sofya ekspresi ilk seferine çıkıyor

İstanbul-Kapıkule demiryolundaki yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye ile Avrupa arasında aktarmasız seferler başlıyor.

20.02.2017 - 16:02
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sofya

292 kilometrelik yol Trakya Bölgesi’ndeki yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Bulgar Demiryolları ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan anlaşma ile sefere konulan İstanbul-Sofya Ekspresi 20 Şubat 2017 tarihinde saat 22.40’da Halkalı’dan hareket edecek.

9 SAAT 50 DAKİKA SÜRECEK

İstanbul-Halkalı arasında her gün karşılıklı olarak işleyecek olan İstanbul-Sofya Ekspresi, Halkalı’dan saat 22.40’da, Sofya’dan ise 21.00’de hareket ederek, İstanbul-Sofya arasındaki yolculuğunu saat 9 saat 50 dakikada tamamlayacak. Ayrıca eksprese, yaz aylarında İstanbul- Belgrad ve İstanbul-Bükreş bağlantısını sağlamak üzere vagonlar bağlanacak.

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