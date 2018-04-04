İstanbul sokakları kedilere emanet

Şehrin her semtini kendilerine mekan tutan sokak kedilerini, sahiplendikleri bir iş yerinde, bazen bir turistik mekanda, kimi zaman da derme çatma meskenlerde görmek mümkün.

İSTANBUL'UN KEDİLERİ

Bulundukları semtin müdavimleri haline gelen kediler, vatandaşların yanısıra, esnaf ve turistlerin ikram ettiği yiyecek ve içeceklerle besleniyorlar.

İstanbul'un hemen her köşesinde karşılaşılabilen sokak kedileri, şimdiye kadar birçok belgesel ile yabancı gazete ve dergilere de konu oldu.

SOKAKLAR ONLARA EMANET

Kediseverler, "Şerafettin", "Binnaz", "Cevriye", "Garfield", "Pati", "Şişko", "Domino" ve "Ponçik" gibi isimler verdiği sokak kedilerine büyük bir sevgi ve şefkatle yaklaşıyor.

İnsan kadar şehirlerde, cadde ve sokaklarda yaşama hakkı bulunan kediler de kendilerine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmıyor.

Özgürlüğüne düşkün sokak kedilerini kimi zaman bir dükkanın önünde, kimi zaman bir bankta güneşlenirken ya da balık tutan amatör balıkçıların peşinde yiyecek isterken görmek mümkün.