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İstanbul sokaklarında altın sarısı Range Rover

Instagram'ın zengin Arap iş insanlarından bildiğimiz altın sarısı kaplamalı zengin arabası Range Rover'a Türkiye'de rastlamak.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 16:55..
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İstanbul sokaklarında altın sarısı Range Rover

Son zamanlarda otomobillerin arkasına K. Atatürk imzası atmak moda olmuştu.  Kimine göre Atatürk sevgisini, kimine göreyse bir çeşit hükümet protestosunu simgeleyen bu imzaya yollara düşen hemen herkes şahit oluyordu.

Bugün İstanbul sokaklarında rastlanan bir fotoğraf K. Atatürk imzalı araçlara bir yenisini daha eklemekle kalmadı, trendi bir başka boyuta taşıdı.

KEMALİSTLERE NİSPET YAPAN ARABA

Instagram fenomeni petrol zengini Arap şeyhlerinin özel arabalarından bildiğimiz, altın kaplamalı Range Rover marka lüks araçlarda da artık K. Atatürk imzası görmek mümkün.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu fotoğraf İstanbu'dan.

Aracın sahibi olduğu tahmin edilen genç, altın kaplamalı K. Atatürk imzalı Range Rover'ıyla Kemalistlere parmak ısırtıyor, İstanbul sokaklarının tozunu atıyor.

İstanbul sokaklarında altın sarısı Range Rover

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