Trafik magandaları tüm cezalara rağmen dur durak bilmiyor. Trafik magandasının bu kez adresi Fatih’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ydi.

DAR CADDEDE DRİFT ATTI

Geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntülerde trafik magandası hastaneler bölgesinde terör estirdi. Dar caddede drift yapan magandadan sürücüler kendilerini korumaya çalıştı. Maganda tehlikeli şovuna yokuşta da devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER, ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada bir taksici, üzerine gelen magandadan kurtarmak için manevra yaptı. Taksici yaptığı bu manevrayla ekmek teknesini kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı:

İstanbul trafiğinde tehlikeli şov VİDEO



