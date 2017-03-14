taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.282
USD
3,7554
EURO
3,9978
ALTIN
145,32
PETR
51,4500

İstanbul trafiğinde tehlikeli şov

İstanbul Fatih'te bir sürücünün kamerasına takılan magandanın, kalabalık caddede yaptığı tehlikeli şovları yürek hoplattı.

14.03.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Trafik magandaları tüm cezalara rağmen dur durak bilmiyor. Trafik magandasının bu kez adresi Fatih’te Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ydi.

DAR CADDEDE DRİFT ATTI

Geçtiğimiz hafta kaydedilen görüntülerde trafik magandası hastaneler bölgesinde terör estirdi. Dar caddede drift yapan magandadan sürücüler kendilerini korumaya çalıştı. Maganda tehlikeli şovuna yokuşta da devam etti.

DİĞER SÜRÜCÜLER, ÇARPIŞMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Bu sırada bir taksici, üzerine gelen magandadan kurtarmak için manevra yaptı. Taksici yaptığı bu manevrayla ekmek teknesini kurtardı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı:

İstanbul trafiğinde tehlikeli şov VİDEO


İstanbul trafiğinde tehlikeli şov

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

Murat Güloğlu Fox TV'den kovuldu

135
Çin'den Türkiye açıklaması

Çin'den Türkiye açıklaması

62
Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

Irkçı Wilders ve Rutte seçim öncesi kozlarını paylaştı

182
İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

İngiltere'nin AB'den ayrılması için nihai onay verildi

71
Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

Türkiye-Hollanda gerilimi İngiliz basınında

82
Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sorusu

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na tepki

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM