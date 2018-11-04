İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip şaşırttı

Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.
İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip ViDEO
UÇAKSAVAR SİLAHI BULUNUYORDU
Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu.
GÖZDEN KAYBOLDU
Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.