1 Hal yasası değişiyor Komisyonculuğu bitirmek için yap işlet devret modeli gelecek., Meyve ve sebzelerin üreticiden halka gelene kadar yaşadığı fiyat değişiminin önüne geçilecek.

2 Jailson: G.Saraylı futbolcuların ellerinden zor kurtuldum Derbide Belhanda'ya tokat atan Fenerbahçeli Jailson, "Galatasaraylı futbolcuların ellerinden zor kurtuldum" dedi.

3 İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde 40 yeni okul spor salonu ve 14 spor tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

4 Bağdat Caddesi'nde drift yapan sürücü ceza aldı Bağdat Caddesi'nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına yakalandı. Drift yapan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri aracı durdurarak sürücüye 5 bin lira ceza kesti.

5 İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip şaşırttı Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine giden bir araçta bulunan uçaksavar görenleri hayrete düşürdü.

6 Otomotiv sektöründe satış sıralaması değişti Bu yılın ocak-ekim döneminde döviz kurlarındaki sert hareketler ve sektördeki yoğun rekabetin etkisiyle yüzde 32,6 daralan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti.