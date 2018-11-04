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İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip şaşırttı

Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine giden bir araçta bulunan uçaksavar görenleri hayrete düşürdü.

DHA | 04.11.2018 - 12:22..
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Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen askeri cipi görenler gözlerine inanamadı.

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip şaşırttı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip ViDEO

UÇAKSAVAR SİLAHI BULUNUYORDU

Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. Kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi yer alıyordu.

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip şaşırttı

GÖZDEN KAYBOLDU

Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtti. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu.

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