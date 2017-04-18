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İstanbul Üniversitesi yabancı dilde eğitim verecek

İstanbul Üniversitesi, İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı.

18.04.2017 - 15:36
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İstanbul Üniversitesi (İÜ), İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça olmak üzere üç bölümde daha yabancı dilde eğitim verecek. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, programların, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine yönelik açıldığı belirtildi.

İHTİYAÇLAR GÖZETİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, yeni programların ülkenin, bölgenin ve toplumun ihtiyaçları gözetilerek açıldığını söyledi. Ak, programların gelecek yıl öğrenci alacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bir üniversitenin uluslararası platformda tercih edilirliği ne kadar artarsa o kadar büyüyeceğine inanıyoruz. Üniversitemizde açılan yabancı dilde eğitim veren bu programlar, diğer ülkelerle olan öğrenci ve öğretim üyeleri değişim programları için büyük önem taşıyor.

"AMACIMIZ BAŞARILI İNSANLAR YETİŞTİRMEK"

İstanbul Üniversitesi olarak her zaman öncelikli amacımız ulusal ve uluslararası alanda başarılı meslek insanları yetiştirmek üzere nitelikli bir eğitim vermek. Ülkemize akademik ve bilimsel anlamda katkılarımızı sürdürerek eğitim alanında hizmet vermeye devam edeceğiz."

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