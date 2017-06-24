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İstanbul Valiliği LGBT Onur Yürüyüşü'ne izin vermedi

25 Haziran Pazar Günü yapılması planlanan "Onur Yürüyüşü"ne, güvenlik gerekçesiyle izin çıkmadı.

24.06.2017 - 11:54
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazıılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından 25 Haziran 2017 Pazar günü saat 17.00'da İlimiz Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı'nda "Onur Yürüyüşü" adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.

TAKSİM MEYDANI

Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE..

Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir. Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak olan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek anılan gün ve öncesi ve sonrasında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmesine izin verilmeyecektir.

ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİN

Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, Güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir."

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