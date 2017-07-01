İstanbul Valiliği LGBT yürüyüşüne izin vermedi

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada birtakım marjinal çevrelerce, yarın saat 17.00'de Taksim Meydanı'nda yürüyüşe çağrı yapıldığı anımsatıldı.

"SOSYAL MEDYADA CİDDİ TEPKİ VAR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve çevresi Valiliğimizce ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır. Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir.

"VATANDAŞLAR VE TURSİTLERİN GÜVENLİĞİ..."

Yapılan değerlendirmelerin sonucunda Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, söz konusu yürüyüşün düzenlenmesine izin verilmeyecektir.

"ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİN"

Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAZI YOLLAR YARIN TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın 17.00'de LGBTİ organizesinde Taksim Meydanı'nda toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe İstanbul Valiliği'nce izin verilmediği hatırlatılarak, bu çerçevede alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yarın saat 12.00'den itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, Şişhane Metro Kavşağı, Taksim Tünel ile Asmalı Mescit, Yeniçarşı, Hamalbaşı, Kumbaracı Yokuşu ve Atıf Yılmaz caddeleri, Zambak, Menekşe ve Balo sokaklarının trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.