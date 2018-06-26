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İstanbul Valiliği'ndan yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın etkili olacağını belirterek İstanbullulara uyarıda bulundu.

DHA | 26.06.2018 - 11:30..
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Meteorolojinin uyarıları sonrasında beklenen yağış ile ilgili İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

Valilik, kent sakinlerini can ve mal kaybı yaşamamaları için tedbir almaları konusunda uyardı.

YAĞIŞIN BUGÜN ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Valiliğin açıklaması şöyle: "Meteorolojik tahminlere göre sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğleden sonra ve yarın ilimizi etkisi altına alması beklenmektedir. Konuyla ilgili ve görevli kurumlarımız müteyakkız olup vatandaşlarımızın da can ve mal güvenlikleri bakımından tedbirli olmaları önem arz etmektedir. "

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