taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7033
Euro
6.51885
Altın
1232.8735
Borsa
92321.02
Gram Altın
225.778

İstanbul Valiliğinden Esenyurt yangınıyla ilgili açıklama

İstanbul Esenyurt'ta bir palet fabrikasında başlayan yangın bir anda yayıldı. Konuyla ilgili valilikten açıklama geldi.

DHA | 25.10.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında bu sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi şu an yangına müdahale ediyor.

İstanbul Valiliğinden Esenyurt yangınıyla ilgili açıklama

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Esenyurt ilçemizde meydana gelen üç fabrikayı etkileyen yangın İ.B.B. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınmış olup, herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliğinden Esenyurt yangınıyla ilgili açıklama

"CAN KAYBI YOK"

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yangınla ilgili yaptığı ilk açıklamayı yaptı. Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Ekiplerimiz müdahale ediyor. Yandaki iş merkezlerine de sıçramış şu anda. En net bilgiyi 20-25 dakika içerisinde olur. Ama can kaybı olmadığını biliyoruz. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış. 20 dakika içinde ayrıntılar netleşecek. Şansımıza çok yoğun bir rüzgar yok. Bugün kısmi bir rüzgar var. Yüksek duman, yüksek alev olmasının nedeni kuru, çam ağaçlarından yapılan paletlerin olmasından kaynaklanıyor. Kimyasal bir şey yok. Küçük bir tekstil fabrikası var ve küçük bir iş merkezi var." dedi.

İstanbul Valiliğinden Esenyurt yangınıyla ilgili açıklama

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

99
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

69
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

65
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

82
MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

66
Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

28
CHP'liler Meclis'te olay çıkardı

CHP'liler Meclis'te olay çıkardı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM