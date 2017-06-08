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İstanbul Valiliği'nden LYS uyarısı

LYS'nin yapılacağı tarihlerde, adaylara sakin sınav ortamlarının temin edilmesi için tüm vatandaşların hassasiyet göstermeleri istendi.

08.06.2017 - 20:12
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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, LYS sınavının, gençlerin gelecek planlarının yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıdığı, bu sınavların huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak için kamu kurumları ve toplumun, duyarlılık içerisinde hareket etmesi gerektiği belirtildi.

ÖĞRENCİLER GÜRÜLTÜSÜZ ORTAMDA SINAVA GİRSİN

Açıklamada, "Sınavların yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı vb. gürültü üreten işlere sınav süresi boyunca ara verilmesine, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesine ve görevli kurumlarca bu hususların titizlikle denetlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmış olup bu konuda halkımızdan da destek ve duyarlılık beklenmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilereyer verildi:

"Öğrencilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın ellerinde var olan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir. Nüfus müdürlüklerimiz, sınav tarihlerine mahsusen cumartesi 07.00-17.00, pazar 07.00-10.00 saatleri arasında ek personel görevlendirmek suretiyle hizmet vereceklerdir.

Adaylar, ihtiyaç duyulması halinde, ikametgah adreslerinin kayıtlı olduğu ilçeye bakılmaksızın sınav yerlerine ya da bulundukları muhite en yakın ilçe nüfus müdürlüklerinden Cumartesi 07.00-17.00, Pazar 07.00-10.00 saatleri arasında, sınav giriş belgelerini ibraz ederek hizmet alabileceklerdir.

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Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesince, LYS'ye girecek öğrenci ve görevlilere, 07.00 - 16.00 saatleri arasında sınav giriş veya görevli belgelerinin ibraz edilmesi suretiyle İETT Otobüsleri, Otobüs A.Ş. Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Nostaljik Tramvay ve Tünel araçları, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Motorları, Tramvay, Metro, Hafif Metro, Füniküler, Teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvayı’nda ücretsiz hizmet verilecektir."

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