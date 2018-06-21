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İstanbul Valiliği'nden seçim trafiği uyarısı

24 Haziran seçimi öncesinde, siyasi partilerin propaganda çalışmaları dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğu konusunda vatandaşlar dikkatli ve anlayışlı olmaları konusunda uyarıldı.

AA | 21.06.2018 - 13:26..
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seçim

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla il genelinde özellikle son iki günde (cuma ve cumartesi) siyasi partilerin yoğun propaganda çalışmaları ve etkinliklerinin olacağı kaydedildi.

"ANLAYIŞ GÖSTERİLMELİ"

Bu durumun ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğuna yol açmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle şehir içi trafik akışının rahatlatılması, herhangi bir zorluk ve mağduriyet yaşanmaması için sürücülerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri, kuralların uygulanmasında trafik görevlilerine yardımcı olmaları ve anlayış göstermeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

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