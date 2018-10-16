İstanbul Valiliği'nden taksicilere uyarı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Valiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, ticari taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

13 YASAK VAR

Vali Şahin, vatandaşlardan il sınırları içinde bazı ticari taksi şoförlerinin;

kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu almaktan kaçınılması,

olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması,

ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkarılması,

özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği,

araçların bakımsız veya kirli kullanılması,

araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi,

pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği,

seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği,

araç içerisinde sigara içilmesi,

alkollü iken araç kullandığı,

uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması,

otobüs duraklarında, park yasağı olan yerlerde araç ya da yaya trağini engelleyici şekilde park ve bekleme yapılması,

yerli-yabancı müşteri ayrımı yapılması şikayetleriyle ilgili uyarıda bulundu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Çeşitli kanun maddelerini ortaya koyarak uygunsuz tavır ve davranışlardan sakınılmasını isteyen Şahin, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını vurguladı.