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İstanbul Valiliğini işgal girişimi davası

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Valiliği'ni işgal etmek isteyenlerin yargılandığı davanın 5. duruşmasına başlandı.

17.04.2017 - 10:39
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İstanbul Valiliğini işgal girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12’si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davanın beşinci duruşması başladı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan binadaki salonda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 12 tutuklu, 2 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada, SEGBİS'le bağlanan tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Albay Nizamettin Aydın, Yarbay Recep Karaçam ile diğer rütbeliler İsa Turhan, Erkan Tercan, Mehmet Umut, Mehmet Ekerbiçer, Halit Turan, Sadık Efe, Kadir Şenol, Mesut Kocamanoğlu, Muhammet Keskin, Ali Kahraman, Ünal Memiş, Mustafa Uğurlu ve Cihan Sönmez ile tutuksuz 75 erin ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'', bazılarının da ''örgüte üye olmadan bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapsi isteniyor.

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