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İstanbul Valisi Şahin 15 Temmuz'un anlatıldığı sergide

İstanbul Valisi Vasip Şahin, öğrencilerin gözünden 15 Temmuz'un karakalemle anlatıldığı serginin açılışını yaptı.

14.07.2017 - 17:06
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15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde lise öğrencilerinin gözünden darbe girişimi sırasında yaşanılanların anlatıldığı '15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi' konulu 'Karakalem Resim Sergisi'ni açtı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen serginin açılışına Vasip Şahin'in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile öğrenciler, öğretmenleri, şehit yakınları ve gazileri katıldı.

İstanbul Valisi Şahin 15 Temmuz'un anlatıldığı sergide

O GECEYİ ANLATAN 65 ESER SERGİLENİYOR

Törende konuşan Vasip Şahin, karakalem çalışmasında 65 eserin sergilendiğini beliterek, "Bu eserler, o meşum gecenin, ihanet kalkışmasının yaşandığı, milletin kaderinin, istikbalinin tasallut altına alınmak istendiği gecenin anlatılmasıdır" dedi.

İstanbul Valisi Şahin 15 Temmuz'un anlatıldığı sergide

ÖĞRENCİLERE TEŞÜKKÜR ETTİ

Gençlerin kendi gözlerinden, duygularıyla kendi ifadelerini sunduklarını kaydeden Şahin, "Bundan sonra bu zaferin bu destanı yaşatacak, gelecek nesillere anlatacak olanlar sanatçılardır, şairlerimizdir, tarihçilerimizdir. İnşallah onlara da bir nebze cesaret olması bakımından böyle bir mütevazi sergiyi burada açtık. Emeği geçen tüm öğrencilere ve öğretmenlerine ve sergiyi hazırlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Vasip Şahin, beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezen Şahin, eserleri çizen öğrencilerle sohbet etti, çizimleri hakkında düşüncelerini öğrendi. Karakalem resim sergisinde yer alan 65 eser, aralarında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi'nin aralarında olduğu çeşitli okulların öğrencileri tarafından yapıldı.

İstanbul Valisi Şahin 15 Temmuz'un anlatıldığı sergide

İstanbul Valisi Şahin 15 Temmuz'un anlatıldığı sergide

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